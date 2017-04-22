رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقيان في روما أمس .
السبت ، 22- 04- 2017 - 13:57:00
\n روما 22 ابريل 2017 ( وال ) - إلتقى المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس \nمجلس النواب، والدكتور عبدالرحمن الشيباني السويحلي، رئيس المجلس الأعلى \nللدولة، في روما أمس الجمعة حسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس .\n واوضح المكتب الاعلامي أن اللقاء ساده جو من الود والصراحة التي \nيعتبرها الطرفان مفيدة للغاية، إذ ناقشا القضايا التي تؤثر في الحياة \nاليومية للمواطن الليبي، واتفقا على أن التوصل إلى حلول سلمية ومنصفة \nللقضايا العالقة سيتطلب لقاءات أخرى ترتكز أساساً على إعلاء مصلحة الوطن \nوالمواطن، والمصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة كل النازحين في \nالداخل والخارج.\n وأضاف المكتب الاعلمي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس \nالنواب ثمنى عاليا الدور النشط والبناء لوزير الخارجية الايطالي أنجيلينو\nألفانو والحكومة الإيطالية في إطار دعم تطبيق الإتفاق السياسي الليبي \nوالتعديلات التي سيتم الإتفاق عليها.\n ( وال )