رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقيان في روما أمس .



روما 22 ابريل 2017 ( وال ) - إلتقى المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس

مجلس النواب، والدكتور عبدالرحمن الشيباني السويحلي، رئيس المجلس الأعلى

للدولة، في روما أمس الجمعة حسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس .

واوضح المكتب الاعلامي أن اللقاء ساده جو من الود والصراحة التي

يعتبرها الطرفان مفيدة للغاية، إذ ناقشا القضايا التي تؤثر في الحياة

اليومية للمواطن الليبي، واتفقا على أن التوصل إلى حلول سلمية ومنصفة

للقضايا العالقة سيتطلب لقاءات أخرى ترتكز أساساً على إعلاء مصلحة الوطن

والمواطن، والمصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة كل النازحين في

الداخل والخارج.

وأضاف المكتب الاعلمي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس

النواب ثمنى عاليا الدور النشط والبناء لوزير الخارجية الايطالي أنجيلينو

ألفانو والحكومة الإيطالية في إطار دعم تطبيق الإتفاق السياسي الليبي

والتعديلات التي سيتم الإتفاق عليها.

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