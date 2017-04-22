مستوطنون يهاجمون بلدة عوريف جنوب نابلس.

نابلس 22 ابريل 2017 و . ر ( وال ) - هاجم مستوطنون اسرائيليون ، اليوم السبت، المنطقة الشرقية من بلدة عوريف جنوب نابلس. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، "إن اكثر من (100) مستوطن هاجموا بلدة عويف من الجانب الشرقي، الامر الذي ادى الى اندلاع مواجهات عقب تصدي لجان الحراسة لهم. من ناحية أخري أصيب، طفل فلسطيني برصاص اطلقه عليه مستوطن في منطقة كرمة في الخليل، جنوب الضفة العربية. وذكرت مصادر طبية فلسطينية ان الطفل " يوسف وائل العواودة" (6 أعوام) أصيب برصاصة في بطنه، ونقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.