رئيس الهيئة العامة للثقافة يلتقي مدير المجلس الثقافي البريطاني .

طرابلس 22 ابريل 2017 ( وال ) - بحث رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة السيد "حسن اونيس"، مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في طرابلس السيد "توني كالدربانك" ، تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات الثقافية بين البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة مصلحة الآثار بطرابلس، بحضور مدير مكتب الثقافة طرابلس السيد "وسيم البوراوي" ، و رئيس مصلحة الآثار المكلف السيد "محمد الشكشوكي" ، ومساعد مدير المجلس الثقافي البريطاني في طرابلس " فيصل الناجح" . وتناول الاجتماع، العديد من الموضوعات، ومنها التعاون في مجال التدريب، بتدريب كوادر الهيئة، والاستفادة من خبرة الجانب البريطاني في مجال التدريب والآثار . كما تم الاتفاق على المشاركة في الفعاليات الثقافية وتنفيذ ورش عمل خاصة بتطوير المستوى الثقافي والقدرات الفنية لدى الشباب. ( وال