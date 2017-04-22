الصين: إلتحام أول مركبة شحن فضائية صينية بالمختبر تيان قونغ-2.

بكين 22 ابريل 2017 ... (وال ) - تمكنت مركبة شحن فضائية صينيةمن الالتحام بنجاح مع المختبر الفضائي تيان قونغ-2 اليوم السبت في خطوة كبيرة تجاه تحقيق بكين لهدفها بتأسيس محطة فضاء دائمة مأهولة بحلول عام 2020. وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد أعطى الرئيس شي جين بينغ الأولوية لتحقيق تقدم في برنامج الفضاء الصيني لتعزيز الأمن القومي. واوضحت الوكالة ان المركبة تيانتشو-1 التحمت بالمختبر الفضائي بعد أن انطلقت مساءالخميس من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان الجنوبي. وكان رائدان أمضيا شهرا في الفضاء في أكتوبر على متن المختبر الفضائي تيان قونغ-2 أو (القصر السماوي-2) في أطول مهمة فضائية مأهولة للصين على الإطلاق. وقالت وسائل إعلام رسمية إن المهمة ستوفر "أساسا تكنولوجيا مهما" لتشييد محطة فضاء صينية. وتشير تقارير إلى إنه يمكن للمركبة حمل ستة أطنان من البضائع وطنين من الوقود وتستطيع أن تحلق غير مأهولة لثلاثة أشهر. ...( وال ) ..