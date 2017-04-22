موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 22 أبريل 2017 .

م . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " يعرب عن تقديره لدور الجزائر ودعمها المستمر لليبيا ، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية ووثيقة ، وقال خلال استقباله وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري " عبد القادر مساهل " أن المجلس الرئاسي مستمر في مد يد الوفاق لكل الأطراف لتساهم في بناء الوطن وأنه لا بديل عن التوافق وقبول كل طرف للآخر. = طرابلس - وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بمدرسة المصير بضاحية قصر بن غشير بعد توقف الدراسة بها والتعدي على مقرها . = بنغازى - استعراض وتدارس جملة من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية بجامعة بنغازي والوقوف على بعض الصعوبات التي تواجه الجامعة وسبل تذليلها ، إضافة إلى ما يعترض الطلاب من صعاب على مستوى التحصيل العلمي . = مزدة - مصلحة الطرق والجسور تتعاقد مع شركة مثلث برمودا للانشاءات المدنية للقيام بصيانة الانجرافات التي تعرضت لها طريق مزدة - نسمة في المواقع التالية " وادي ابو العروق ، ووادي نسمة ، وشعبتي رمته وجريدة ، ووادي تفالغوا . = بنغازي - اختتام أعمال الدورة التدربية التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير بشركة الخليج العربى للنفط في مجال الصحّة والسّلامة المهنيّة ، وأستهدفت المستخدمين والفنيين بالشركة IOSH managing safely" ، والأدارة تقول - إن الدورة معتمدة من معهد السلامة والصحة المهنية بالمملكة المتحدة Institution of Occupation" Safety and Health" . ( وال