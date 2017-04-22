بعثة فريق نادي الاتحاد تشارك النادي الأهلي بنغازي احتفالاته بإحياء الذكرى الـ " 70 " لتأسيسه .

بنغازى 1822 أبريل 2017 (وال)- شاركت بعثة فريق نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي النادي الأهلي بنغازي احتفالاته بإحياء الذكرى الـ " 70 " لتأسيسه . وعبرت بعثة نادي الاتحاد وجماهير ومناصري النادي التي حضرت هذه الاحتفالية عن سعادتها لمشاركة إدارة نادي الأهلى بنغازي ومناصريه هذه الذكرى .. مؤكدة على أهمية الأخوة والروابط الرياضية التي تجمع الناديين وجماهيرهما العريضة . كما أكدت البعثة على المكانة الرياضية والاجتماعية التي يكنها الجميع لهاتين المؤسستين العريقتين على الصعيدين المحلى والدولي ، لما قام ويقومان به طيلة مسيرتهما الحافلة بالعطاء وبالانتصارات في نشر وتوسيع قاعدة الرياضة وعلى كل المستويات والألعاب ، واستمرارهما في تعزيز الأمل في النفوس . يذكر أن احتفالات النادي الأهلي بنغازي بالذكرى الـ" 70 " لتأسيسه انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي وتواصلت على مدى ثلاثة أيام من خلال برنامج رياضي ثري تم إعداده ووضعه بعناية للاحتفالية بهذه المناسبة، بداية من إيقاد الشعلة بمقر النادي القديم بمنطقة قاريونس والسير بها إلى مقر النادي الجديد بحي الزيتون، وإزاحة الستار عن شعار النادي بالمقر. كما تضمن برنامج اليوم الثاني إقامة ندوة حول تأسيس النادي ، ومعرض صور فوتوغرافية خاص بالمناسبة ، وإقامة حفل فني بمشاركة عدد من الفنانين الشعبيين ، اضافة إلى لقاء رياضي ودي بين الفريقين .. حيث إلتقى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع نظيره الأهلي بنغازي الأول بملعب شهداء بنينا ، وقد تفوق فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم على فريق الاتحاد بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس. وسجل هدف المباراة الوحيد للأهلي بنغازي لاعبه " المعتصم بالله محمد " في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول . منذ العام 1947 . يذكر أن بعثة فريق نادي الاتحاد الرسمية المشاركة في هذه الاحتفالية والتي قوبلت بكل ترحاب وأمتنان ترأسها أ "عبد الفتاح زكري" وأ "مالك الجهاني" ، اضافة إلى أربعين شخصا بين مسؤولين وإداريين ومشرفين ولاعبين وإعلاميين ، هذا إلى جانب محبي ومناصري فريق الاتحاد الحريصين على الحضور والمشاركة لإحياء الذكرى الـ " 70 " لتأسيسه النادي الأهلي بنغازي . ( وال )