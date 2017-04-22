السراج يعرب عن تقديره لدور الجزائر ودعمها المستمر لليبيا .

طرابلس 22 ابريل 2017 (وال)- أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تقديره لدور الجزائر ودعمها المستمر لليبيا ، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية ووثيقة . وقال السراج خلال استقباله وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري " عبد القادر مساهل " أن المجلس الرئاسي مستمر في مد يد الوفاق لكل الأطراف لتساهم في بناء الوطن وأنه لا بديل عن التوافق وقبول كل طرف للآخر. وأشار السراج الى أن الحوار يتطلب وقف وإنهاء عمليات التصعيد العسكري الذي يربك العملية السياسية ويعمق الخلافات . وشدد السراج على ان الخطاب العقلاني يجب ان يسود ليمهد الطريق أمام حوار ناجح، وأنه بالإمكان ان صفت النوايا مُعالجة المختنقات التي تواجه الاتفاق السياسي الليبي وفقًا للآليات التي يتضمنها . (وال