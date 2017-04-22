برلماني عراقي : 2900 عراقي مختطفين ولايزال مصيرهم مجهولا .

بغداد 22 أبريل 2017 (وال) - قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الكربولي, اليوم السبت, " إن 2900 عراقي لا يزال مصيرهم مجهولا بعد اختطافهم خلال المعارك مع تنظيم داعش الارهابي. وطالب الكربولي, في تصريح صحفي اليوم السبت,الحكومة العراقية "بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والشرعية " للتدخل لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين من أبناء الأنبار, وصلاح الدين, وشمال بابل وديالى والعاصمة بغداد. من جهته, قال عيد عماش عضو في مجلس محافظة الأنبار "إن نحو ألف و600 مدني من أهالي المحافظة اختفوا بعد العمليات العسكرية ولدى المحافظة توثيق بالأسماء والتواريخ". ...( وال)...