مدرسة سرت المركزية للتعليم تقيم احتفالا بمناسبة تحرير المدينة.السبت ، 22-04-2017 - 09:51:00

22 ابريل 2017 (وال) - اقامت مدرسة سرت المركزية يوم الخميس احتفالية بمناسبة تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي.\\nوحضر الاحتفالة التي اقيمت تحت شعار (سرت باهلها تعود ) عضو المجلس البلدي سرت \\\" ابراهيم مليطان \\\" ومراقب قطاع العليم بسرت \\\" مفتاح عبد الكافي \\\" ومدراء الادارات بالقطاع ومدراء المدارس بحي سرت المركز .\\nوتخلل الاختفالية العديد من الفقرات الفنية والعروض الرياضية والموسيقية قدمها طلبة وطالبات المدرسة ابتهاجا بتحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي.\\n..(وال- سرت)..

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