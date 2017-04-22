الصين: الحوار هو الحل الوحيد لقضية شبه الجزيرة الكورية .

بكين 22 أبريل 2017 ( وال) - أكدت الصين, على أهمية الحوار لحل قضية شبه الجزيرة الكورية, وذلك بعد أن أدان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مؤخرا. وطالب مجلس الأمن, في بيان صحفي صدرالخميس, كوريا الشمالية, بالتوقف الفوري عن القيام بأفعال تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, والتي تحظر عليها اطلاق صواريخ واجراء تجارب نووية. وقال لو كانغ, المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري, إن الصين ما تزال ملتزمة بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكوية, والحفاظ على السلام والاستقرار وحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات. وأضاف لو " ان الصين تؤكد دائما على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية بطريقة شاملة ومتوازنة, ما يتطلب من جميع الاطراف المعنية السعي من اجل تحقيق حل سلمي للقضية في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار والتشاور وأشار لو, الى أن البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن أعرب عن معارضته لإطلاق الصواريخ وأكد مجددا موقفه من حل المشاكل عن طريق الحوار, داعيا كل الأطراف الى الامتناع عن القيام بالأفعال التي تؤدي الى تصعيد التوترات الاقليمية. ...(وال) ...