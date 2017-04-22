وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بمدرسة المصير بضاحية قصر بن غشير بعد توقف الدراسة بها والتعدي على مقرها .

قصر بن غشير 22 أبريل 2017 ( وال )- تفقد وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة " رفقة مسؤول شؤون التعليم " البهلول أبوحلفاية ، وعميد البلدية المكلف " محمد الشائبي "، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان" مبروك الكبير"، ومدير مكتب الاعلام بالوزارة "رمضان الغضوي"،ومديري مكاتب الخدمات التعليمية التابعة للمنطقة، سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدرسة . وأكد الوكيل على أهمية التعاضد والتكاثف من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة ومناخ يتسم بالهدوء والاستقرار، لافتاً إلى أن استقرار التعليم لا يتأتى إلا باستقرارالأوضاع التي يمر بها الوطن . وبدوره أوضح مسؤول شؤون التعليم قصر بن غشير "البهلول أبوحلفاية" ، أن الأشخاص الذين تعدو على مقر المدرسة ، قاموا بإحاطة مبنى المدرسة بسواتر ترابية، مما شكل عائق أمام التلاميذ والمعلمين في الوصول والدخول للمدرسة وخلق هاجس من الخوف لدى التلاميذ وأولياء الأمور والمعلمين ورهبة في نفوسهم من تجاوز تلك السواتر والدخول للمدرسة تفاديا لأي مشاكل قد تطرأ. وأضاف " أبوحلفاية "، أن الأشخاص الذين تعدو على حرمة المدرسة بحجة ملكيتهم للأرض المقامة عليها المدرسة ، وكذلك لرغبتهم في مناقلة قطعة الأرض التي تقع على واجهة الطريق والتي تعتبر فناء للمدرسة بقطعة أرض أخرى يملكونها تقع خلف مبنى المدرسة . وأكد " أبوحلفاية " ، بأنه قام بإحالة تقرير مفصل عن هذه الحادثة لمدير مكتب الوزير، إلى جانب مخاطبة المجلس البلدي ، سيما أن الأخير يملك اختصاصات التواصل ومخاطبة الجهات الأمنية والاجتماعية من أجل فتح مسارات عديدة للوصول لحل وبأقل الاضرار . فيما لفت عميد البلدية " محمد الشايبي" ، إلى أن المدارس بالمنطقة تعاني من مشكلة اكتظاظ التلاميذ داخل الفصول الدراسية، موضحاً بأن الكثافة الطلابية بلغت (60) طالباً بالفصل الواحد، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة توفير فصول دراسية متنقلة للتخفيف من حجم الاكتظاظ. تجدر الإشارة ، إلى أن مدرسة المصير للتعليم الأساسي التابعة لشؤون التعليم قصربن غشير توقفت الدراسة بها لمدة ثلاثة أيام متتالية، بسبب تعدي مجموعة من الأشخاص على عقار المدرسة ، والتي تأسست بالمجهود الذاتي سنة 1978م، وكانت عبارة عن مجموعة من الفصول المتنقلة، وتم انشاء مبنى لها سنة 2001م، وتضم حاليا نحو (300) تلميذ ويعمل بها قرابة (90) معلم ومعلمة. ( وال )