الحرس البلدى بشحّات يحتجزُ الأبقار السّائبة .السبت ، 22-04-2017 - 11:07:00

شحات 22 أبريل 2017 ( وال )- قامت الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدى بمدينة شحات بحجز مجموعة كبيرة من الأبقار السائبة المتواجدة بالأحياء السكنية والطرقات العامة بالمدينة . وذكر مصدر مسؤول بجهاز الحرس البلدى شحات أن الأبقار السائبة تسببت فى وقوع الكثير من حوادث السير ، إضافة إلى إتلاف المساحات الخضراء فى الحدائق العامة بالمدينة . وأضاف المصدر أن الحرس البلدي قام بجمع الأبقار وحجزها في الأماكن المخصصة لها واستدعاء أصحابها لتوقيعهم على تعهدات بعدم تركها مرة أخرى تتنقل في شوارع المدينة . ( وال - بنغازى )

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