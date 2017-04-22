مصلحة الطرق والجسور تشرع في صيانة طريق مزدة-نسمة .السبت ، 22-04-2017 - 11:08:00

\n\n مزدة 22 أبريل 2017 ( وال )- قامت مصلحة الطرق والجسور بالتعاقد مع \nشركة مثلث برمودا للانشاءات المدنية للقيام بصيانة الانجرافات التي تعرضت\nلها طريق مزدة - نسمة في المواقع التالية \" وادي ابو العروق ، ووادي نسمة\n، وشعبتي رمته وجريدة ، ووادي تفالغوا .\nوذكرت مصادر بمصلحة الطرق والجسور ان عملية الصيانة تتمثل في قيام الشركة\nفي المرحلة الاولى باعادة ردم الطريق ودكها تمهيدا لانشاء اكتاف اسمنتيه \nتمنع انجراف الطريق مجدداً ، اضافة إلى عمل الشركة باعادة المياه \nلمجاريها عبر العبارات التي سدت بالاتربة والرمال .\n\n( وال - مزدة )

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