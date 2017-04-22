تدارس جملة من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية بجامعة بنغازى .

بنغازى 22 أبريل 2017( وال )- خصص الاجتماع الذي أحتضنته جامعة بنغازى مؤخراً لإستعراض وتدارس جملة من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية والوقوف على بعض الصعوبات التي تواجه الجامعة وسبل تذليلها ، إضافة إلى ما يعترض الطلاب من صعاب سواء على مستوى الانتساب والولوج للجامعة وأكتساب الملكة الجامعية ، أوعلى مستوى التحصيل العلمي . كما تناول الاجتماع افادات التخرج التي تمنح للطلبة عقب أنتهاء دراستهم الجامعية في شكلها ولونها ، واعادة تصميمها بما يليق بمكانة وعراقة جامعة بنغازى ، وكذلك اعادة تصميم شعار بعض الكليات الجامعية . وعقد الاجتماع بحضور المسجل العام لجامعة بنغازى أ " عماد المنصوري " ومسجلي الكليات بالجامعة . ( وال - بنغازى )