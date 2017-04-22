وزير الصحة بحكومة الوفاق يفتتح مستشفي ابن سيناء بسرت بعد صيانته وتأهيله.
السبت ، 22- 04- 2017 - 08:38:00
سرت 22 أبريل 2017 (وال) - افتتح وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور \"عمر بشير \"يوم الخميس مستشفي ابن سينا التعليمي بسرت ودلك بعد اجراء الصيانة لعددا من الاقسام الصخية التي تعرضت لاضرار نتيجة حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي ،\nوحضر حفل الافتتاح عميد واعضاء المجلس لبلدي سرت وامر غرفة العمليات الخاصة سرت مصراتة العميد بشير القاضي ومعاون امر الغرفة الامنية سرت ومدير مستشفي مصراتة المركزي ومدير مستشفي ابن سيناء وعددا من مدراء الادارات والاقسام وعددا من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفي .\nواكد الكتور بشير علي اهمية افتتاح الاقسام العلاجية بهدا المرفق الحيوي كخطوة لاعادة الخدمات لاهالي مدينة سرت بعد تحريرها من تنظيم الدولة داعش ، مبينا حرص خكومة الوفاق الوطني على اعادة كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة والبدء في تنميتها واعمار مالحق بها من اضرار.\nوحيا وزير الصحة في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية ، شهداء عملية البنيان المرصوص الذين ضحوا بانفسهم من اجل تحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم الدولة .\nودعا الوزير كافة العناصر الطبية الالتحاق باعمالهم لتقديم الخدمات اليومية لاهالي المدينة وسكانها .\nهدا وقام وزير الصحة رفقة الحضور بجولة تفقدية باقسام المستشفى.\n..(وال- سرت)..