وزير الصحة بحكومة الوفاق يفتتح مستشفي ابن سيناء بسرت بعد صيانته وتأهيله.

سرت 22 أبريل 2017 (وال) - افتتح وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور \"عمر بشير \"يوم الخميس مستشفي ابن سينا التعليمي بسرت ودلك بعد اجراء الصيانة لعددا من الاقسام الصخية التي تعرضت لاضرار نتيجة حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش الارهابي ،

وحضر حفل الافتتاح عميد واعضاء المجلس لبلدي سرت وامر غرفة العمليات الخاصة سرت مصراتة العميد بشير القاضي ومعاون امر الغرفة الامنية سرت ومدير مستشفي مصراتة المركزي ومدير مستشفي ابن سيناء وعددا من مدراء الادارات والاقسام وعددا من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفي .

واكد الكتور بشير علي اهمية افتتاح الاقسام العلاجية بهدا المرفق الحيوي كخطوة لاعادة الخدمات لاهالي مدينة سرت بعد تحريرها من تنظيم الدولة داعش ، مبينا حرص خكومة الوفاق الوطني على اعادة كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة والبدء في تنميتها واعمار مالحق بها من اضرار.

وحيا وزير الصحة في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية ، شهداء عملية البنيان المرصوص الذين ضحوا بانفسهم من اجل تحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم الدولة .

ودعا الوزير كافة العناصر الطبية الالتحاق باعمالهم لتقديم الخدمات اليومية لاهالي المدينة وسكانها .

هدا وقام وزير الصحة رفقة الحضور بجولة تفقدية باقسام المستشفى.

..(وال- سرت)..