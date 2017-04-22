الفرنسيون يتوجهون الاحد للانتخابات الرئاسية .
السبت ، 22- 04- 2017 - 10:41:00
\n \nباريس 22 ابريل 2017 ...( وال ) - يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع غد الأحد في الجولة الأولى لأكثر انتخابات رئاسية غير متوقعة النتائج في تاريخ فرنسا الحديث.\nوتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون هو الأوفر حظاً.\nلكن الفارق بينه وبين المنافسين الثلاثة الكبار الآخرين، وهم: مارين لوبان من اليمين المتطرف، وفرانسوا فيون من التيار المحافظ، وجان لوك ميلينشون من اليسار المتطرف، تقلص بشدة.\nوقد يتأهل أي اثنين من الأربعة لجولة الإعادة التي ستجرى يوم السابع من مايو القادم.