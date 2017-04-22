الفرنسيون يتوجهون الاحد للانتخابات الرئاسية .





باريس 22 ابريل 2017 ...( وال ) - يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع غد الأحد في الجولة الأولى لأكثر انتخابات رئاسية غير متوقعة النتائج في تاريخ فرنسا الحديث.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون هو الأوفر حظاً.

لكن الفارق بينه وبين المنافسين الثلاثة الكبار الآخرين، وهم: مارين لوبان من اليمين المتطرف، وفرانسوا فيون من التيار المحافظ، وجان لوك ميلينشون من اليسار المتطرف، تقلص بشدة.

وقد يتأهل أي اثنين من الأربعة لجولة الإعادة التي ستجرى يوم السابع من مايو القادم.