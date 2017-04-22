مساهل : وجدت رغبة صادقة من كل الليبيين للحوار .
السبت ، 22- 04- 2017 - 10:16:00
طرابلس 22 ابريل 2017 (وال)- أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري \" عبد القادر مساهل \" أنه وجد الرغبة الصادقة لدى كل من التقاهم من الليبيين للحوار والتفاهم من أجل حل الازمة الليبية \nوقال مساهل في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام زيارته الى ليبيا \" ان الحوار الليبي - الليبي هو الحل الامثل للازمة الليبية واني وجدت رغبة صادقة لدى كل من التقيتهم في البيضاء وبنغازي ومصراته والزنتان وطرابلس للوصول الى حل من خلال الحوار .\n وأضاف مساهل الجزائر ستكون سندا لليبيا في محنتها مثلما كانت ليبيا سندا للجزائر ابان الاستعمار الفرنسي .\nوكشف مساهل انه سيقوم بزيارة الى الجنوب الليبي مشيرا الى ان الجنوب جزء من ليبيا وجزء من الحل كذلك .\n(وال)