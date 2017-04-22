مساهل : وجدت رغبة صادقة من كل الليبيين للحوار .

طرابلس 22 ابريل 2017 (وال)- أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري \" عبد القادر مساهل \" أنه وجد الرغبة الصادقة لدى كل من التقاهم من الليبيين للحوار والتفاهم من أجل حل الازمة الليبية

وقال مساهل في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام زيارته الى ليبيا \" ان الحوار الليبي - الليبي هو الحل الامثل للازمة الليبية واني وجدت رغبة صادقة لدى كل من التقيتهم في البيضاء وبنغازي ومصراته والزنتان وطرابلس للوصول الى حل من خلال الحوار .

وأضاف مساهل الجزائر ستكون سندا لليبيا في محنتها مثلما كانت ليبيا سندا للجزائر ابان الاستعمار الفرنسي .

وكشف مساهل انه سيقوم بزيارة الى الجنوب الليبي مشيرا الى ان الجنوب جزء من ليبيا وجزء من الحل كذلك .

(وال)