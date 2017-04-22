صيانة طريق مزدة -نسمة .
السبت ، 22- 04- 2017 - 10:12:00
مصلحة الطرق والجسور تشرع في صيانة طريق مزدة - نسمة .\n\n\n مزدة 22 أبريل 2017 ( وال )- قامت مصلحة الطرق والجسور بالتعاقد مع شركة مثلث برمودا للانشاءات المدنية للقيام بصيانة الانجرافات التي تعرضت لها طريق مزدة - نسمة في المواقع التالية \" وادي ابو العروق ، ووادي نسمة ، وشعبتي رمته وجريدة ، ووادي تفالغوا .\nوذكرت مصادر بمصلحة الطرق والجسور ان عملية الصيانة تتمثل في قيام الشركة في المرحلة الاولى باعادة ردم الطريق ودكها تمهيدا لانشاء اكتاف اسمنتيه تمنع انجراف الطريق مجدداً ، اضافة إلى عمل الشركة باعادة المياه لمجاريها عبر العبارات التي سدت بالاتربة والرمال .\n\n( وال - مزدة )\n