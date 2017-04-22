اختتام دورة تدريبية بشركة الخليج .

إختتامُ دورة تدريبيّة في مجال الصحّة والسّلامة المهنيّة بشركة الخليج العربى للنفط .





بنغازي 22 أبريل 2017( وال )- إختتمت ببلدية بنغازى أعمال الدورة التدربية التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير بشركة الخليج العربى للنفط في مجال الصحّة والسّلامة المهنيّة ، وأستهدفت المستخدمين والفنيين بالشركة IOSH managing safely\" .

وذكرت الأدارة - أن الدورة معتمدة من معهد السلامة والصحة المهنية بالمملكة المتحدة Institution of Occupation\" Safety and Health\" .

وأضافت أن هذه الدورة التدريبية تعتبر من أهم الدورات المعتمدة في مجال الصحة والسلامة المهنية للمستخدمين والفنيين بالشركة.

( وال - بنغازى )

