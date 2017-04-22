اختتام دورة تدريبية بشركة الخليج .
السبت ، 22- 04- 2017 - 10:11:00
إختتامُ دورة تدريبيّة في مجال الصحّة والسّلامة المهنيّة بشركة الخليج العربى للنفط .\n\n\n بنغازي 22 أبريل 2017( وال )- إختتمت ببلدية بنغازى أعمال الدورة التدربية التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير بشركة الخليج العربى للنفط في مجال الصحّة والسّلامة المهنيّة ، وأستهدفت المستخدمين والفنيين بالشركة IOSH managing safely\" .\nوذكرت الأدارة - أن الدورة معتمدة من معهد السلامة والصحة المهنية بالمملكة المتحدة Institution of Occupation\" Safety and Health\" .\n وأضافت أن هذه الدورة التدريبية تعتبر من أهم الدورات المعتمدة في مجال الصحة والسلامة المهنية للمستخدمين والفنيين بالشركة.\n ( وال - بنغازى )\n