الحرس البلدي شحات يحتجز الابقار السائبة .

الحرس البلدى بشحّات يحتجزُ الأبقار السّائبة .





شحات 22 أبريل 2017 ( وال )- قامت الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدى بمدينة شحات بحجز مجموعة كبيرة من الأبقار السائبة المتواجدة بالأحياء السكنية والطرقات العامة بالمدينة .

وذكر مصدر مسؤول بجهاز الحرس البلدى شحات أن الأبقار السائبة تسببت فى وقوع الكثير من حوادث السير ، إضافة إلى إتلاف المساحات الخضراء فى الحدائق العامة بالمدينة .

وأضاف المصدر أن الحرس البلدي قام بجمع الأبقار وحجزها في الأماكن المخصصة لها واستدعاء أصحابها لتوقيعهم على تعهدات بعدم تركها مرة أخرى تتنقل في شوارع المدينة .

( وال - بنغازى )

