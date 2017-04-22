الحرس البلدي شحات يحتجز الابقار السائبة .
السبت ، 22- 04- 2017 - 10:11:00
الحرس البلدى بشحّات يحتجزُ الأبقار السّائبة .\n\n \n شحات 22 أبريل 2017 ( وال )- قامت الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدى بمدينة شحات بحجز مجموعة كبيرة من الأبقار السائبة المتواجدة بالأحياء السكنية والطرقات العامة بالمدينة .\n وذكر مصدر مسؤول بجهاز الحرس البلدى شحات أن الأبقار السائبة تسببت فى وقوع الكثير من حوادث السير ، إضافة إلى إتلاف المساحات الخضراء فى الحدائق العامة بالمدينة . \nوأضاف المصدر أن الحرس البلدي قام بجمع الأبقار وحجزها في الأماكن المخصصة لها واستدعاء أصحابها لتوقيعهم على تعهدات بعدم تركها مرة أخرى تتنقل في شوارع المدينة .\n ( وال - بنغازى )\n