القائمة النهائية للمنتخب الوطني للشباب لكرة القدم .

اختيار القائمة النهائية للمنتخب الوطني الشباب لكرة القدم.



طرابلس 22 أبريل 2017 (وال)- ينتظم لاعبو المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم اليوم السبت في التجمع الاخير بالأكاديمية الرياضية بجنزور على تمام الساعة التاسعة صباحا قبل المغادرة الى تونس غد الاحد .

وكان الطاقم الفني للمنتخب قد اختار 23 لاعبا للدخول في المعسكر قبل التحول إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت سن 19 سنة ، وضمت القائمة : -

1- عبد المهيمن محمد الحراري(الاتحاد).

2- أبولقاسم رجب امحمد(الاتحاد).

3- عبد المالك محمود عبيد(الاتحاد).

4- ناجي عبد المنعم عمران(الاتحاد).

5- معاذ عبد الباسط عيسى(الاتحاد) .

6- أحمد أكرم العقيلي(الأهلي طرابلس).

7- علي بلقاسم عبد القادر(الأهلي طرابلس).

8- معاذ عبد الباسط المهف(الأهلي طرابلس).

9- صالح فيصل معتوق(الأهلي طرابلس).

10- محمد عادل الشكري(الأهلي طرابلس).

11- محمد فتحي الحبيشي(الأهلي طرابلس).

12- طارق سعد الصيد(الأهلي طرابلس).

13- المهدي عبد السلام الكوت(الأهلي طرابلس).

14- محمد عياد القاضي(الأهلي طرابلس).

15- المنتصر محمد أبورقيعة(المدينة).

16- عبد الحفيظ صلاح ميلاد(الوحدة).

17- صلاح أحمد فكرون(النصر) .

18-عبد الحميد أحمد الجياش(الأخضر) .

19- فاروق مصطفى خليفة(الترسانة).

20- سفيان عبد الحفيظ الحطاب(الأولمبي).

21- محمد الهادي سعيد (المجد) .

22- مهند علي عبد الله(اليرموك) .

23-عبد الرحمن فتحي المشري (المجد) .

يشار إلى أن الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي ومساعده عبد السلام الكوت ، قام باختيار عناصر المنتخب من خلال التجمعات التي أقيمت في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية، وتعذر اختيار عناصر من المنطقة الجنوبية بسبب الأوضاع الامنية في مدينة سبها .

...(وال)...

