مقتل أكثر من 50 جنديا افغانيا في هجوم على قاعدة بأفغانستان .

كابول 22 ابريل 2017 و . ر ( وال ) -أعلن متحدث باسم الجيش الامريكي في كابول ان \"اكثر من خمسين جنديا افغانيا قتلوا\" في هجوم نفذه مسلحون من طالبان أمس الجمعة على قاعدتهم قرب مدينة مزار الشريف في شمال البلاد.

واضاف المتحدث الذي طلب عدم كشف هويته، ان الهجوم الذي تواصل لبضع ساعات وتبنته طالبان، انتهى مساء الجمعة.

وقال الجنرال الاميركي جون نيكولسون الذي يقود عملية الحلف الاطلسي في افغانستان ان الهجوم استهدف الجنود \"خلال الصلاة في الجامع في حين كان اخرون في مطعم\" هذه القاعدة التي تستقبل اللواء الافغاني 209 قرب مدينة المدينة الافغانية المذكورة .

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