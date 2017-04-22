روسيا تأسف لاستبعادها من تحقيق في هجوم كيماوي في سوريا.





موسكو 22 ابريل 2017 و . ر ( وال ) - عبرت روسيا أمس الحمعة هن أسقها لمعارضة امريكا السماح لمفتشين روس بالمشاركة في تحقيق في هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الشهر الجاري في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وإن الجانبين اتفقا على النظر مرة أخرى في فتح \"تحقيق موضوعي في الحادث\" تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن تيلرسون أكد للافروف دعمه لآلية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائمة للتحقيق في الهجوم الكيماوي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا أيضا سلسلة من القضايا تشمل الأمور التي ناقشها تيلرسون خلال زيارته لموسكو في 11 و12 أبريل نيسان.

واتهمت الولايات المتحدة الجيش السوري بتنفيذ الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل وتوفي فيه عشرات الأشخاص بغاز سام وردت بإطلاق صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.

ودافعت روسيا عن حليفتها سوريا وألقت بالمسؤولية في الحادث على معارضين مسلحين يقاتلون حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأضيفت الواقعة إلى قائمة طويلة من الخلافات بين البلدين وبددت آمال روسيا في إمكانية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعدما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في ينايرالماضي.

وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن العلاقات مع موسكو \"ربما تكون عند أدنى مستوياتها على الإطلاق\".



موسكو 22 ابريل 2017 و . ر ( وال ) - عبرت روسيا أمس الحمعة هن أسقها لمعارضة امريكا السماح لمفتشين روس بالمشاركة في تحقيق في هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الشهر الجاري في سوريا.



قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وإن الجانبين اتفقا على النظر مرة أخرى في فتح \"تحقيق موضوعي في الحادث\" تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن تيلرسون أكد للافروف دعمه لآلية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائمة للتحقيق في الهجوم الكيماوي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا أيضا سلسلة من القضايا تشمل الأمور التي ناقشها تيلرسون خلال زيارته لموسكو في 11 و12 أبريل نيسان.

واتهمت الولايات المتحدة الجيش السوري بتنفيذ الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل وتوفي فيه عشرات الأشخاص بغاز سام وردت بإطلاق صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.

ودافعت روسيا عن حليفتها سوريا وألقت بالمسؤولية في الحادث على معارضين مسلحين يقاتلون حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأضيفت الواقعة إلى قائمة طويلة من الخلافات بين البلدين وبددت آمال روسيا في إمكانية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعدما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في ينايرالماضي.

وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن العلاقات مع موسكو \"ربما تكون عند أدنى مستوياتها على الإطلاق\".