روسيا تأسف لاستبعادها من تحقيق في هجوم كيماوي في سوريا.
السبت ، 22- 04- 2017 - 06:58:00
\n\nموسكو 22 ابريل 2017 و . ر ( وال ) - عبرت روسيا أمس الحمعة هن أسقها لمعارضة امريكا السماح لمفتشين روس بالمشاركة في تحقيق في هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الشهر الجاري في سوريا.\n وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وإن الجانبين اتفقا على النظر مرة أخرى في فتح \"تحقيق موضوعي في الحادث\" تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.\nمن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن تيلرسون أكد للافروف دعمه لآلية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائمة للتحقيق في الهجوم الكيماوي.\n وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا أيضا سلسلة من القضايا تشمل الأمور التي ناقشها تيلرسون خلال زيارته لموسكو في 11 و12 أبريل نيسان.\n واتهمت الولايات المتحدة الجيش السوري بتنفيذ الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل وتوفي فيه عشرات الأشخاص بغاز سام وردت بإطلاق صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.\n ودافعت روسيا عن حليفتها سوريا وألقت بالمسؤولية في الحادث على معارضين مسلحين يقاتلون حكومة الرئيس بشار الأسد.\nوأضيفت الواقعة إلى قائمة طويلة من الخلافات بين البلدين وبددت آمال روسيا في إمكانية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعدما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في ينايرالماضي.\nوفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن العلاقات مع موسكو \"ربما تكون عند أدنى مستوياتها على الإطلاق\".\n\nموسكو 22 ابريل 2017 و . ر ( وال ) - عبرت روسيا أمس الحمعة هن أسقها لمعارضة امريكا السماح لمفتشين روس بالمشاركة في تحقيق في هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الشهر الجاري في سوريا.\n\n قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وإن الجانبين اتفقا على النظر مرة أخرى في فتح \"تحقيق موضوعي في الحادث\" تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.\nمن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن تيلرسون أكد للافروف دعمه لآلية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائمة للتحقيق في الهجوم الكيماوي.\n وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا أيضا سلسلة من القضايا تشمل الأمور التي ناقشها تيلرسون خلال زيارته لموسكو في 11 و12 أبريل نيسان.\n واتهمت الولايات المتحدة الجيش السوري بتنفيذ الهجوم الذي وقع في الرابع من أبريل وتوفي فيه عشرات الأشخاص بغاز سام وردت بإطلاق صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.\n ودافعت روسيا عن حليفتها سوريا وألقت بالمسؤولية في الحادث على معارضين مسلحين يقاتلون حكومة الرئيس بشار الأسد.\nوأضيفت الواقعة إلى قائمة طويلة من الخلافات بين البلدين وبددت آمال روسيا في إمكانية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعدما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في ينايرالماضي.\nوفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن العلاقات مع موسكو \"ربما تكون عند أدنى مستوياتها على الإطلاق\".