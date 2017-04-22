النفط يهبط والخام الأمريكي دون 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين.



نيويورك 22 ابريل 2017 (وال) - انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة أمس الجمعة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر بفعل تجدد الشكوك في أن تؤدي زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع المخزونات إلى تقويض محاولات أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.03 دولار أو ما يعادل اثنين بالمئة في التسوية إلى 51.96 دولار للبرميل بينما انخفضت أسعار الخام الأمريكي في العقود الآجلة 2.2 بالمئة أو ما يعادل 1.09 دولار إلى 49.62 دولارا للبرميل.

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