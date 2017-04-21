اختتام ورشة عمل حول \\\" المرأة القيادية \\\" ببلدية صبراته .

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صبراته 21 ابريل 2017 ( وال ) اختتمت امس الخميس ببلدية صبراتة فعاليات ورشة عمل حول \\\" المرأة القيادية \\\" بمشاركة 25 امرأة من مختلف الأعمار والتخصصات بتقديم من المدرب \\\" عادل العابد الزواغي \\\". وبتنظيم واشراف من المجلس البلدي صبراتة .\

وتأتي ورشة العمل التي نظمها واشرف عليها المجلس البلدي صبراته للتعريف بدور المرأة القيادية عبر العصور وعرض المهارات والمتطلبات التي يجب أن تتميز بها المرأة القيايدية في المجتمع حيث استمرت الورشة لمدة 5 أيام متواصلة بقاعة السلام بالمركز الثقافي صبراتة .\

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