اختتام ورشة عمل حول \\\" المرأة القيادية \\\" ببلدية صبراته .
الجمعة ، 21- 04- 2017 - 20:24:00
\\nصبراته 21 ابريل 2017 ( وال ) اختتمت امس الخميس ببلدية صبراتة فعاليات ورشة عمل حول \\\" المرأة القيادية \\\" بمشاركة 25 امرأة من مختلف الأعمار والتخصصات بتقديم من المدرب \\\" عادل العابد الزواغي \\\". وبتنظيم واشراف من المجلس البلدي صبراتة .\\nوتأتي ورشة العمل التي نظمها واشرف عليها المجلس البلدي صبراته للتعريف بدور المرأة القيادية عبر العصور وعرض المهارات والمتطلبات التي يجب أن تتميز بها المرأة القيايدية في المجتمع حيث استمرت الورشة لمدة 5 أيام متواصلة بقاعة السلام بالمركز الثقافي صبراتة .\\n\\n..( وال ) ...\\n