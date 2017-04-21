إعدام كمية من المواد الغذائية والأدوية ومواد التنظيف ببلدية صبراته



صبراته 21 ابريل 2017 ( وال ) أعدم جهاز الحرس البلدي صبراتة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومواد التنظيف والأدوية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية بحضور مدير ادارة التفتيش بجهاز الحرس البلدي وممثلين عن الجهاز والمجلس البلدي صبراتة ومدير أمن صبراتة وعدد من المهتمين . وافادت مصادر بالجهاز وكالة الانباء الليبية بان إعدام الكميات المضبوطة تم بالتعاون مع الشركة العامة للنظافة بصبراتة وتمثلت الكميات في مجموعة من المواد الغذائية كالعصائر والمشروبات والدقيق بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية ومواد التنظيف المختلفة .



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