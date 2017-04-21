لجنة الاجهزة الرقابية المشتركة بديوان المحاسبة تبحث آليات التحقق من وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي .
الجمعة ، 21- 04- 2017 - 18:20:00
\nطرابلس 21 ابريل 2017 ( وال ) عقدت لجنة الاجهزة الرقابية المشتركة بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وهيئة مكافحة الفساد اجتماعها الاول والمكلفة بالرقابة المصاحبة على الموافقات التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي لشركات توريد السلع الاساسية بموجب مستندات برسم التحصيل لتوفير احتياجات المواطن من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك 2017م.\nوخصص الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس امس الخميس لوضع خطة عمل اللجنة وتحديد ضوابط وآليات التحقق من وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي، ومنع التلاعب بالأسعار والاحتكار والمضاربة.\nكما بحث الاجتماع ايجاد حلقات للتواصل والتنسيق مع كافة البلديات بالدولة والجهات الأمنية والضبطية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.\n\n...( وال ) ...