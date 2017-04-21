\" مساهل \" يختتم زيارته لليبيا والتى شملت البيضاء والزنتان ومصراته وطرابلس .

طرابلس 21 أبريل 2017 ( وال ) - أقام النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق \" مأذبة غداء على شرف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية الجزائري \"عبدالقادر مساهل \" في ختام زيارته لليبيا والتى استهلها بمدينة البيضاء ثم الزنتان ومصراته ومنها الى العاصمة طرابلس .

وحضر مأذبة الغداء وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" والوفد المرافق للوزير الجزائري .

ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فقد اختتم \" مساهل \" زيارته لليبيا بجولة رافقه فيها \" سيالة \" في العاصمة طرابلس ثم غادر بعد ظهر اليوم الجمعة مطار معيتيقة الدولي حيث كان في توديعه بالمطار \" وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" .



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