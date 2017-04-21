جينتيلوني: يجب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة .

روما 21 أبريل 2017 ( وال ) - اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي \" باولو جينتيلوني \"إن “الإدارة الفعالة لتدفق المهاجرين، وتحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكافحة الإرهاب”، هي “ثلاث أولويات” في قضية الهجرة.



ونقلت وكالة الانباء الايطالية ( آكي ) عن \"جينتيلونى \" قوله في محاضرة بمركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن عن “الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​باعتباره حجر الزاوية للاستقرار العالمي”، أنه “يجب التعامل بشكل جذري مع أسباب المشكلة”، واصفا الوضع بالـــ \" مأساوي”.

وخلص \"جينتيلوني \" الى القول إنه “في السنوات الثلاث الماضية فقط، تم إنقاذ نصف مليون مهاجر .



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