سفير ليبيا بايطاليا : ليبيا \"ليست حارسا للبحر المتوسط\"، بل جزءاً من التعاون الدولي.

روما 21 أبريل 2017 ( وال ) - قال السفير الليبي لدي روما، \" أحمد صافار \"، إن ليبيا \"ليست حارسا للبحر المتوسط\"، بل \"تشكل جزءاً من التعاون الدولي\" للتصدي للهجرة غير القانونية ولمهربي البشر\".

وفي مداخلة له حسبما قالت وكالة (آكي) الإيطالية، أثناء حضوره الحفل الرسمي لتسليم ليبيا زوارق بحرية، بحضور وزير الداخلية ماركو مينّيتي والجنرال جورجو توشي في جنوة اليوم الجمعة، أكد صافار، أن \"إيطاليا وليبيا تمتلكان النظرة نفسها\".

وأضاف \"نأمل التمكن من وقف الاتجار بالبشر\" ، وتابع صافار أن \"المشاكل المتعلقة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وقعت داخل مراكز استقبال المهاجرين على ترابنا الوطني لأن ليبيا ليست بلدا مستقرا بعد\"، لكن \"هذا لا يبرر التجاوزات التي حدثت\"، والتي \"غالبا ما يرتكبها أشخاص ليس لديهم الحق في أن يكونوا هناك\".

ووعد السفير صافار بـ\"التعاون مع المنظمات غير الحكومية أيضا لتحسين الوضع\" الخاص بالمهاجرين. حسب قوله.



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