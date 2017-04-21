\" معيتيق \" و \" مساهل \" يؤكدان على أهمية الاستمرار في الحوار لتوحيد الصف والبدء في بناء مؤسسات الدولة.
الجمعة ، 21- 04- 2017 - 16:41:00
طرابلس 21 أبريل 2017 ( وال ) - أشاد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"أحمد معيتيق \" خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الجمعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء، رفقة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية \"عبدالقادر مساهل \"، بالدور الذي تقوم به الجزائر لحل الأزمة الليبية ودعوتها الليبيين الجلوس على طاولة واحدة، واحتكامهم للغة العقل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، والبدء في مرحلة البناء والإعمار.\nوأعلن \" معيتيق \" للصحفيين اتفاقه مع \"مساهل\" دعوة دول الجوار لعقد جلسة في طرابلس حول ليبيا تسهم بشكل مباشر الاستمرار في مسيرة الحوار من أجل توحيد الصف والبدء في بناء مؤسسات الدولة.\nوفي معرض رد \"مساهل\" على أسئلة الصحفيين، بأن يكون الجنوب الليبي ضمن أهتماماته لحل الأزمة الليبية قال إن الجنوب جزء من ليبيا، وجزء من الحل، وبعد محطته في الغرب والشرق ستكون له زيارة للجنوب من أجل وضع أهاليه في صورة حل الأزمة وفق حوار هادف، واسترشد بتجربة الجزائر في حل أزمتها في السابق عن طريق الحوار، وتغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الأخرى ما جعلها تعيش اليوم حالة من الاستقرار الأمني والاجتماعي.\nكما أكد ألتماسه الرغبة الصادقة في كل من ألتقاهم بالمناطق التي قام بزيارتها لإيجاد حل للأزمة الليبية عن طريق الحوار البناء والهادف إلى لم الشمل.\nوأعلن بأن الجزائر لن تترك ليبيا، وستكون سنداً لها في محنتها مثلما كانت ليبيا سنداً وعونا للجزائر أثناء حربها ضد الاستعمار الفرنسي.\n\n...( وال )...