\" سيالة \" يؤكد أهمية الزيارة التى أداها \" مساهل \" للعديد من المدن الليبية لانجاح الحوار السياسي الليبي - الليبي .

طرابلس 21 أبريل 2017 ( وال ) - أثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" على الجهود والمساعي التى تبذلها الجزائر الشقيقة من أجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية كافة ، وضمان نجاح الحوار الليبي والاتفاق السياسي ، وحرصها على سيادة ووحدة الاراضي الليبية .

وأشاد \" سيالة \" في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية عقب توديعه للوزير الجزائري ظهر اليوم الجمعة - بالزيارة الهامة التى أداها وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية الجزائري \"عبدالقادر مساهل \" الى العديد من المدن الليبية والتى تأتي في اطار الجهود والمساعي لتوحيد الصف الليبي .

وأكد \" سيالة \" ان الجزائر حريصة على ان يكون الحوار ليبي - ليبي , وتشدد على أنه لاسبيل أمام الليبيين للوصول الى توافق حقيقي الا الحوار ، وانه لاحل عسكري بالمطلق للازمة في ليبيا .

وقال \" سيالة \" في تصريحه لـــــ ( وال ) \" استهل الوزير الجزائري \" عبد القادر مساهل \" زيارته الهامة لليبيا من مدينة البيضاء ومنها الى الزنتان وكذلك مدينة مصراته ، حيث التقى بالعديد من المسؤولين ، والتقى اليوم الجمعة بطرابلس رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" وكذلك النائب بالمجلس \" أحمد معيتيق \" ، مؤكدا بأنه سيقوم أيضا بزيارة الى الجنوب الليبي \" .

وأشار \" سيالة \" الى أن الجزائر تؤمن بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال الليبيين أنفسهم عن طريق حوار سياسي شامل دون إقصاء أو تهميش وبعيدا عن أي تدخل أجنبي .

يشار بأن \" مساهل \" غادر بعد ظهر اليوم الجمعة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس حيث كان في توديعه وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" بعد أن قاما بجولة في العاصمة طرابلس .



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