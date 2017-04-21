\" معيتيق \" يلتقي \" مساهل \" .

طرابلس 21 أبريل 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\" ظهر اليوم بديوان رئاسة الوزراء، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية الجزائري \"عبدالقادر مساهل\" .

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة التى قام بها \"مساهل\" لعدد من المدن الليبية .

وأكد \" مساهل \" خلال هذا اللقاء أن هناك رغبة من الجميع في التقاهم لحل الازمة وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

هذا وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" والوفد المرافق للوزير الجزائري .





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