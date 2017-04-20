الوزير المفوض بشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي السفيرة الفرنسية بليبيا .

وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي السفيرة الفرنسية

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - التقت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات المفوض \" ايمان بن يونس \" ظهر اليوم سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا ا \"بريجيت كورمي\".

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة آلية فتح آفاق للتعاون في مجال الإصلاح المؤسسي ودورة الإدارة الإلكترونية في الإصلاح.

كما تم التطرق، للدور القيادي للمرأة في مختلف المجالات.





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