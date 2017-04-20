الوزير المفوض بشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي السفيرة الفرنسية بليبيا .
الخميس ، 20- 04- 2017 - 18:23:00
وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي السفيرة الفرنسية\nطرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - التقت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات المفوض \" ايمان بن يونس \" ظهر اليوم سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا ا \"بريجيت كورمي\".\nوتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة آلية فتح آفاق للتعاون في مجال الإصلاح المؤسسي ودورة الإدارة الإلكترونية في الإصلاح.\nكما تم التطرق، للدور القيادي للمرأة في مختلف المجالات.\n\n\n...( وال )...