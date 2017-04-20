الوضع الأمني والعسكري محور اجتماع \"عماري زايد\" مع \"باولو سيرا \" .



طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) -بحث عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني وزير شؤون المجالس المتخصصة الدكتور \"محمد عماري زايد \"،اليوم الخميس، مع المسؤول الأمني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا \"باولو سيرا\"، المستجدات في الملف الأمني الليبي، وخاصة الوضع في الجنوب.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد أطلع المسؤول الأمني، \"عماري\"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على جهود البعثة ودعمها لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وما توصلت إليه من خطوات في الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي.

من جهته، أكد الدكتور\"عماري\"، على أهمية ما تقوم به البعثة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول تحقن دماء الليبيين.

كما جدد الطرفان، العمل مع الجهات ذات العلاقة على استقرار الوضع الأمني في طرابلس.



... ( وال )...