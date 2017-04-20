مجلس الوزراء يبحث سبل التهدئة وارساء الامن بالجنوب .
الخميس ، 20- 04- 2017 - 20:08:00
طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه العادي الرابع لسنة 2017 بمقر وزارة الخارجية في مدينة طرابلس أمس\\\" الأربعاء \\\" ، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" .\nو بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد بحث الاجتماع تطورات أزمة الجنوب وما تم اتخاذه من إجراءات بعد صدور قرار المجلس الرئاسي 341 لسنة 2017 بتشكيل لجنة للعمل على التهدئة وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار .\\nوعرض وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة نتائج الاتصالات التي أجرتها اللجنة مع عمداء البلديات وعدد من نواب الجنوب الليبي والتي كانت في مجملها إيجابية.\\nكما ناقش المجلس نتائج ما اعتمده من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة، وبرنامج توفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، \\nكما تم خلال الاجتماع بحث برنامج المساعدات الإنسانية للنازحين .\\nوعرض الوزراء تقارير خاصة توضح آخر أعمالهم وخطط العمل الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.\\n\\n... ( وال )...