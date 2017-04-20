مجلس الوزراء يبحث سبل التهدئة وارساء الامن بالجنوب .

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه العادي الرابع لسنة 2017 بمقر وزارة الخارجية في مدينة طرابلس أمس\\\" الأربعاء \\\" ، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" .

و بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد بحث الاجتماع تطورات أزمة الجنوب وما تم اتخاذه من إجراءات بعد صدور قرار المجلس الرئاسي 341 لسنة 2017 بتشكيل لجنة للعمل على التهدئة وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار .\

وعرض وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة نتائج الاتصالات التي أجرتها اللجنة مع عمداء البلديات وعدد من نواب الجنوب الليبي والتي كانت في مجملها إيجابية.\

كما ناقش المجلس نتائج ما اعتمده من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة، وبرنامج توفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، \

كما تم خلال الاجتماع بحث برنامج المساعدات الإنسانية للنازحين .\

وعرض الوزراء تقارير خاصة توضح آخر أعمالهم وخطط العمل الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.\

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