\" السويحلي\" يلتقي \" مساهل \" بطرابلس .

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة \\\"عبدالرحمن السويحلي\\\" اليوم الخميس وزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري \\\"عبدالقادر مساهل\\\" والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول والثاني للرئيس ومُقرر المجلس.\

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وسُبل دفع العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للوصول إلى صيغة توافقية لمُعالجة المختنقات التي تواجه الإتفاق السياسي وفقًا لآلياته، وكذلك مبادرة دول الجوار لمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل سياسي ورفض الحل العسكري.\

ورحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة بزيارة الوزير الجزائري \\\"مساهل\\\" ، مُثمنًا الدور الجزائري الداعم للإتفاق السياسي الليبي ومُخرجاته، وجهودها في إطار مبادرة دول الجوار لمساعدة ليبيا على استعادة الإستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية ورفع المعاناة عن الليبيين.\

يشار بأن \\\" مساهل \\\" بدأ من مدينة البيضاء شرق ليبيا زيارته أمس الاربعاء التى ستشمل العديد من المدن الليبية ، ووصل مدينة \\\" الزنتان \\\" الواقعة على بعد ( 136 ) كلم جنوب غرب طرابلس صباح اليوم الخميس التقى خلالها بالعديد من الفعاليات الاجتماعية ومشايخ القبائل والاعيان ومنها الى العاصمة طرابلس .\

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - فان هذه الزيارة تندرج في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد التقريب بين مواقف الاطراف كافة من أجل التوصل الى حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية والذي من شأنه الحفاظ على وحدة الاراضي الليبية وسيادتها .\

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