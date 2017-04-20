رئيس المجلس الرئاسي يجري اتصالا هاتفيا مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي .

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم \" الخميس \" اتصال هاتفي بالأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي \" الناتو \" \"ينس ستولتنبيرغ \" .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تناول الاتصال الهاتفي التنسيق و التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا والحلف .

كما تم بحث مجالات وبرامج الدعم والمساعدة الفنية التي وافق الحلف على تقديمها بحضور ( 28 ) دولة، خلال اجتماعه الوزاري الذي عقد في فبراير الماضي ، والتي تتضمن مساعدة حكومة الوفاق على بناء مؤسسات قطاعي الدفاع والأمن وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي .

وعبر \" السراج \" خلال هذا الاتصال الهاتفي عن أمله في ان يساهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا .

ومن جهته أعلن الأمين العام عن البدء في اقرب الآجال في العمل المشترك بين الخبراء الليبيين ونظرائهم من حلف شمال الأطلسي .

ويأتي هذا التنسيق والتعاون المشترك للإعداد لاجتماع تقابلي فني بين الحلف والمؤسسات المعنية في حكومة الوفاق خلال الفترة القادمة، وقبل اجتماع قمة قادة دول الحلف الذي سيعقد الشهر المقبل في بروكسل .



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