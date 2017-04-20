اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ايطاليا .

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الايطالي \"باولو جنتيلوني \" تناول تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا .

كما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لعدد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي سبق وان تم طرحها.

وجدد رئيس الوزراء الايطالي في المكالمة التزام ايطاليا بتعزيز المؤسسات الرسمية الليبية وجهود المجلس الرئاسي لتخطي الأزمات الراهنة .





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