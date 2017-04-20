اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ايطاليا .
الخميس ، 20- 04- 2017 - 19:39:00
طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الايطالي \"باولو جنتيلوني \" تناول تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا . \nكما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لعدد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي سبق وان تم طرحها.\nوجدد رئيس الوزراء الايطالي في المكالمة التزام ايطاليا بتعزيز المؤسسات الرسمية الليبية وجهود المجلس الرئاسي لتخطي الأزمات الراهنة .\n\n\n... ( وال )...