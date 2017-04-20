الفريق الأول لكرة القدم بنادى النجمة يتفوق على فريق قاريونس ودياً .

بنغازى 20 أبريل 2017 ( وال ) - حقق الفريق اول لكرة القدم بنادى النجمة فوزاً ودياً على فريق قاريونس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت أمس بملعب نادي الأهلي بنغازى بمنطقة قاريونس.

الشوط الأول من اللقاء إنتهاء بين الفريقين بهدف لمثله، حيث بادر فريق النجمة من التسجيل وذلك بواسطة اللاعب \" عبد الله محمد\" ، في حين عدل قاريونس النتيجة لتنتهي مجريات الشوط الأول بهدف لهدف.

وتمكن فريق النجمة تقدمه في الشوط الثاني على صعيد النتيجة، حيث نجح لاعبه \" المعتصم بالله موسى\" في تسجيل الهدف الثاني وأستطاع \" محمد علي\" من تسجيل الهدف الثالث، في حين اختتم مهرجان الأهداف اللاعب \" سراج شوايل \" .

وتأتي هذه المباراة التي يخوضها فريق النجمة ضمن البرنامج العام المعد من المدرب \" فيصل بوشعالة \" ، وذلك استعداداً وتحضيراً لمنافسات الدورى الممتاز التي لم تحدد بعد.

..(وال - بنغازى)..