اختتام دوري بطولة القره بوللي الخماسية المدرسية .

القره بوللي 20 ابريل 2017 (وال) - اختتم صباح اليوم دوري بطولة القره بوللي الخماسية المدرسية بمشاركة 38 مدرسة ابتدائية واعدادية على مستوى بلدية القره بوللي .\

واقيمت هذه البطولة بتنظيم ورعاية من مكتب النشاط المدرسي بالبلدية . فقد فاز في نهائي البطولة للمرحلة الابتدائية فريق مدرسة الحديبية على فريق مدرسة العطايا الشمالية بنتيجة (3 – 2).\

اما المرحلة الاعدادية كانت بين فريقي مدرسة ليبيا الغد ومدرسة عبد الرحمن ابي بكر وانتهت بفوز مدرسة ليبيا الغد بنتيجة ( 3 – 2 ) .\

وقد اقيمت احتفالية لتكريم الفائزين ووزعت الكؤوس والغلالات الرياضية للتراتيب الاولى بحضور اعضاء المجلس البلدي القره بوللي ومكتب النشاط المدرسي ومكتب التعليم بالبلدية ومؤسسات المجتمع المدني وقدامى لاعبين كرة القدم بالبلدية .\

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