مدير الأمن بمصراتة يبحث مع مسؤولي الأجهزة الامنية بالمديرية سبل تفعيل الأمن داخل المدينة.





مصراتة 20 أبريل 2017 (وال) - عقد مدير الأمن بمصراتة عقيد \" المهدي ابوسنينة \" اجتماعا موسعا صباح اليوم الخميس ضم رؤساء مراكز الشرطة وأقسام المرور والنجدة والبحث الجنائي وعددا من المسؤولين بالمرافق الأمنية الأخرى التابعة للمديرية .

وتم في الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بتفعيل الأمن داخل المدينة وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الأمني وتحد من فعاليته ووضع الحلول المناسبة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى تزايد الظواهر السلبية من المخالفات والجرائم والعمل على الحد منها في إطار القانون اضافة الى طرح العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الأمني في النطاق الإداري للمديرية .

..(وال- مصراتة)..