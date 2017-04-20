\" مساهل \" يؤكد قدرة الليبيين على مباشرة الحوار داخل ليبيا والتوصل إلى حلول مستدامة للأزمة .

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية \" عبد القادر مساهل \" قدرة الليبيين على مباشرة الحوار و التوصل إلى حلول مستدامة بفضل الطاقات الهائلة التي تتمتع بها ليبيا من رجال و نساء و نخب في كل جهات و مناطق البلاد \" مشددا على أن الجزائر تؤمن بضرورة أن يكون الحوار \" ليبياًً - ليبياًً وداخل ليبيا \".

وقال \" مساهل \" خلال لقاء جمعه مساء أمس الأربعاء ببنغازي مع أعيان ومشايخ الشرق الليبي \" أن الحلول تأتي من الإرادة و من حب الوطن\" مشيرا إلى أن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و تغليب الحوار نابعة من سنوات المعاناة التي عاشتها ضد هذه الآفة .

وأبرز في هذا الخصوص التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب ، مؤكدا استعداد الجزائر لتقاسم هذه التجربة .

وأكد \" مساهل \" أن \"الجزائر ستواصل جهودها كدولة جارة وشقيقة لليبيا خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها \" موضحا أن \"الجزائر لايمكنها أن تبقى مكتوفة الايدي وليبيا تعيش هذا الوضع \".

يشار بأن \" مساهل \" بدأ من مدينة البيضاء شرق ليبيا زيارته أمس الاربعاء التى ستشمل العديد من المدن الليبية ، ووصل مدينة \" الزنتان \" الواقعة على بعد ( 136 ) كلم جنوب غرب طرابلس اليوم الخميس .

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - فان هذه الزيارة تندرج في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد التقريب بين مواقف الاطراف كافة من أجل التوصل الى حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية والذي من شأنه الحفاظ على وحدة الاراضي الليبية وسيادتها .



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