وفد اعلامي من المجلس الرئاسي يزور مقر وكالة الانباء الليبية .



طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - قام وفد اعلامي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بزيارة ظهر اليوم الخميس الى مقر المركز الرئيسي لوكالة الانباء الليبية (وال) بطرابلس .

وضم الوفد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي \"حسن الهوني\" والمستشار الاعلامي بالمجلس\" علي جبريل\" .

واطلع الوفد خلال هذه الزيارة رفقة مدير عام الوكالة \" العارف بيوك\" ، ورئيس التحرير العام ومدراء الادارات والاقسام بالوكالة، على سير العمل باقسام التحرير المحلي والعالمي والترجمة والجمع ، والرصد المرئي وادارة الشؤون الفنية .

واستمع الوفد الى شروح وافية حول سير العمل بالوكالة والظروف التي تمر بها ماليا وفنيا والصعوبات التي تواجهها لأداء عملها باعتبارها مصدر مهم ومسؤول يعتمد عليه في التغطية الاخبارية محليا وخارجيا .





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