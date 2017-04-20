شركة ليبيا للاتصالات تشرع في توزيع أَجهزة "دي أس الـ" في منطقتي التّميمي وأُم الرزم.

بنغازى 19أبريل2017 (وال )- بدأت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الأربعاء، في توزيع أجهزة "D S L" لخدمة الإنترنت في منطقتي التميمي وأم الرزم. وذكرت الشركة أنها بدأت في توزيع الأجهزة في المنطقتين عبر وكيل شركة المدار الجديد في المنطقة،وأحد موزعيها في منطقة التميمي . وأشارت إلى أن توزيع الأجهزة جاءت بعد أسبوع من تفعيل الخدمة في المنطقتين. وأضافت الشركة أنها بصدد تفعيل خدمة " WY MAX" في منطقتي التميمي، بعدما تم تفعيل الخدمة في منطقة أم الرزم . ...(وال )...