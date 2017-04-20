علماء أمريكيون يكتشفون كوكبا قابلا للحياة .

واشنطن 20 أبريل 2017 (وال) - اكتشف علماء أمريكيون كوكبا أطلقوا عليه اسم "الأرض السوبر" بسبب التشابه الكبير بينه وبين كوكب الأرض ، حيث يعد من الكواكب القابلة للحياة ويبعد عن الأرض نحو 39 سنة ضوئية . وقال "جيسون ديتمان" قائد فريق العلماء في مركز "هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية" أن "هذا هو الكوكب الخارجي الأكثر إثارة الذي شاهدته في العقد الماضي" .. مضيفا "لم نكن نأمل في أمر أكثر من هذا الاكتشاف منذ بداية البحث عن أدلة عن الحياة خارج الأرض". وأوضح العلماء الذين استعانوا بالتلسكوب "أم إيرث" الموجود في المرصد الفضائي في "تشيلي" أن عمر الكوكب يزيد على خمسة مليارات عام وهو عمر كاف من أجل تطور الحياة فيه .. مشيرين إلى أن حجم الكوكب يساوي 4ر1 من حجم الأرض وتزيد كتلته بسبعة أضعاف عن كتلة الأرض. وأكد الفريق أن كوكب "الأرض السوبر" يقع في منطقة صالحة للسكان تصل فيها الحرارة إلى درجة معقولة تسمح بتدفق المياه السطحية فيها ، كما يتكون من الصخور وباطن من الحديد. يذكر أن العلماء الأمريكيون كثفوا مهام البحث عن كواكب قابلة للحياة بعد اكتشاف أول كوكب من هذا النوع خارج المجموعة الشمسية عام 1992 ، ومنذ ذلك الوقت جرى اكتشاف 3500 عوالم في 2675 نظام نجمي. .. ( وال ) ..