شركةُ المدار الجديد تقدّم فرصة أخيرة لأصحاب الهواتف الخارجة عن الخدمة من مُشتركي الدّفع المسبق .

بنغازي 20 أبريل 2017 (وال )- أعلن المركز الإعلامي لشركة المدار الجديد للاتصالات عن فرصة أخيرة لأصحاب الهواتف الخارجة عن الخدمة من مشتركي الدفع المسبق حتى نهاية 2015 لإعادة تفعيل اشتراكاتهم في موعد أقصاه التاسع من مايو المقبل. وأوضحت الشركة أن عملية التجديد تتم من خلال مراكز خدمات الشركة أو وكلائها المعتمدين، لافتاً إلى أنه في حالة فوات هذا الميعاد وعدم استجابة المشترك الكريم، فإن الشركة ستضظر آسفة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المجازة قانوناً بما فيها سحب الأرقام وإلغاء الاشتراك، وإعادة طرح الأرقام مرة أخري وبيعها. ....(وال )....