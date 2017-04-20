المجلس الأعلى للدولة, منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو أحد المناصب القيادية لا يُمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب .

طرابلس 20 أبريل 2017 ( وال ) - أكد المجلس الأعلى للدولة أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية السبعة التي لا يُمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفقًا لما نصت عليه المادة (15) والمادة (10) من الملحق رقم (3) بالإتفاق السياسي الليبي المُضمّن في الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر لسنة 2016 . جاء ذلك في تصريح صحفي نشره المجلس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي .