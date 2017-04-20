تنظيم مشروعٌ تدريبي توعويّ باجدابيا .الخميس ، 20-04-2017 - 12:19:00

بنغازى20 أبريل 2017 (وال ) - يبدأ بمقر المركز الثقافى بمدينة إجدابيا السبت القادم مشروع تدريبي توعوي تنظمه الجمعية الليبية للشباب العاملين في مجال الاعلام . ويهدف المشروع الذي يستمر 7 أيام إلى التعريف بأمثل الطرق لربط الصلة بين المواطنين وصناع القرار من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتتضمن فاعليات المشروع دورات تدريبية في مجال الإعلام والصحافة سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة تتخللها حلقات نقاش مع مجموعة من مراسلي القنوات المسموعة والمرئية. ( وال بنغازي)

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