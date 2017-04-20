تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعليم مع جمهورية السودان .

طرابلس 20 أبريل 2017(وال) - عقد بمقر وزارة التعليم اجتماع ضم مدراء مكتب التعاون الدولي بالوزارة ومكتب التعاون بهيئة الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا و مكتب التعاون بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني و إدارة شؤون الجامعات ومندوب عن المنظمة العامة للتكامل الليبي السوداني. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعليم مع جمهورية السودان . كما تطرق المجتمعون إلى وضع برنامج للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العام والتقني، بالإضافة للتعليم الجامعي والبحث العلمي (وال)