تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعليم مع جمهورية السودان .الخميس ، 20-04-2017 - 12:12:00

طرابلس 20 أبريل 2017(وال) - عقد بمقر وزارة التعليم اجتماع ضم مدراء مكتب التعاون الدولي بالوزارة ومكتب التعاون بهيئة الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا و مكتب التعاون بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني و إدارة شؤون الجامعات ومندوب عن المنظمة العامة للتكامل الليبي السوداني. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعليم مع جمهورية السودان . كما تطرق المجتمعون إلى وضع برنامج للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العام والتقني، بالإضافة للتعليم الجامعي والبحث العلمي (وال)

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
المرج تستضيف تظاهرة ثقافية تشمل معرضا للكتاب .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا